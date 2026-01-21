Con la malla a todos lados: una ola de calor llega a Mar del Plata y se instala por varios días

Después de un inicio de año con clima irregular y un verano que no pasó a nafta en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de una ola de calor que durará desde este jueves hasta al menos el próximo martes.

En principio, el organismo anunció un fin de miércoles con 22° y ráfagas de hasta 59 kilómetros por horas (km/h) del sector norte, con el cielo parcialmente cubierto, y adelantó una jornada de jueves ventosa, aunque con altas temperaturas, que se volverán una costumbre en la ciudad.

La tormenta llegaría en la tarde del lunes, pero no bajará la temperatura.

En tanto a mañana, se prevé una máxima de 29° y una mínima de 17°, con el cielo mayormente nublado durante todo el día y fuertes vientos, los cuales correrán del norte a más de 50 km/h durante la madrugada, la mañana y la noche, y con la misma intensidad pero del noreste a la tarde.

Pero el calor no se detendrá y el SMN espera máximas de 29° y 28° para el viernes y sábado, respectivamente, y superiores a los 30° el domingo, lunes y martes. Únicamente habría tormentas aisladas en el primer día de la semana.