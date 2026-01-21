Se agravó la salud del niño de 5 años operado en el Materno Infantil y vuelven a pedir una cadena de oración

A pesar de que ayer le habían sacado el respirador a Julián Valentín Petronari, de 5 años, este miércoles se agravó su estado de salud y su familia renovó el pedido de una cadena de oración por la crítica situación del menor que se encuentra en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

El caso se remonta hace dos semanas, cuando la familia oriunda de Berazategui se encontraba veraneando en Las Toninas, donde el pequeño acusó un fuerte dolor de estómago y fue llevado a un hospital cercano, desde el que lo derivaron al Hiemi para recibir la mejor atención de la zona y fue asistido con la urgencia que merecía su caso.

Según había comentado su padre Mariano a 0223, el niño fue operado de apendicitis hace dos meses y "la cicatriz interna hizo una secreción, abrazó el intestino y lo retorció", provocando "que no pase la materia fecal, se ensanche y se reviente", y por ende "un shock hepático y una falla multiorgánica".

Su familia vive en un motorhome en la esquina de Alvarado y Corrientes mientras esperan una recuperación.

Entonces, para no despegarse ni un minuto del nene, la familia decidió atravesar el tiempo que fuera necesario en un motorhome, estacionado en la esquina de Alvarado y Santa Fe. Allí, desde que Julián se encuentra en estado crítico, le piden a cualquier automovilista o peatón que pase una cadena de oración.

Aunque la última noticia acerca del menor indicaba que su salud había mejorado luego de la operación y que le habían retirado el respirador, en las últimas horas se agravó su situación y sus seres queridos volvieron a solicitar que recen por una pronta recuperación.

Además, les habían autorizado el traslado al Hospital Garrahan para abordar las heridas en la piel y evitar una infección, ya que no puede ser operado nuevamente. "Allá hay más especialistas, una máquina regeneradora de piel y nos queda más cerca. Sinceramente acá lo atendieron muy bien todos, desde el primero al último, nos recibieron espectacular", había explicado su papá.