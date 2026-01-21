Peña cerró mejor y derrotó a Gimnasia de Comodoro
El equipo de Leo Costa sufrió pero festejó ante su gente en el Polideportivo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Peñarol consiguió un valioso triunfo como local al vencer a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 77 a 73 en el Polideportivo Islas Malvinas, en un duelo que se definió recién en los segundos finales.
El conjunto milrayitas construyó la primera diferencia importante en el primer cuarto, que cerró con autoridad por 27 a 19, apoyado en su eficacia ofensiva y una defensa firme.
En el inicio del segundo período, un triple de Gastón Córdoba estiró la ventaja hasta 14 puntos (36-22) en apenas dos minutos y medio de juego. Sin embargo, Gimnasia reaccionó con carácter. Ajustó su defensa y, con un parcial de 10 a 0, volvió a metros en partido para irse al descanso largo abajo por apenas 45 a 41.
El tercer cuarto volvió a ser favorable a Peñarol, que logró sostener la diferencia y cerró el parcial 64 a 57, con una gran producción de Agustín Pérez Tapia, autor de 13 puntos, y Gimnasia tuvo el aporte de Cisneros, que sumó 10 puntos.
El cierre fue vibrante y muy parejo. Gimnasia empujó hasta la final, pero Peñarol mostró temple en los momentos decisivos, con un Al Thornton inspirado (máximo anotador del equipo junto a Pérez Tapia con 13 puntos) para contener el último intento visitante y sellar el 77 a 73 definitivo.
Temas
Lo más
leído