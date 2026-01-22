Compró un ventilador por Facebook y se encontró con los vendedores en un auto: casi termina muerto

Un joven compró un ventilador a través de Facebook Marketplace y coordinó la entrega con los vendedores en la intersección de Naciones Unidas y Pedro de Mendoza, en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba.

Cuando llegó, encontró a los supuestos vendedores a bordo de un Peugeot 208 rojo y se subió de manera voluntaria para "cerrar la operación". Lo cierto es que una vez adentro del vehículo, los hombres lo obligaron a realizar una transferencia de dinero.

Para evadir la situación e impedir que le roben, el joven decidió arrojarse del auto en movimiento, pero en la caída se golpeó contra un taxi que estaba estacionado. Debió ser asistido por personal médico, ya que sufrió escoriaciones.

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona y después de su análisis, la Policía logró detener a uno de los sospechosos. El acusado tiene 28 años y quedó a disposición de la Justicia.