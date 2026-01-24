Último parte médico de Bastián, tras su sexta operación: "Estable"

Hace instantes, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que permanece internado despuéd de resultar gravemente herido en un accidente ocurrido en los médanos de La Frontera, en Pinamar.

Según el parte oficial, el niño hospitalizado en el Materno Infantil de Mar del Plata, fue sometido a una sexta operación, en la cual se le realizó una fijación cervical y una traqueostomía.

De acuerdo al último parte, Bastián se encuentra "estable" y continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” bajo estricto control médico.

Qué es una fijación cervical

La fijación cervical que le practicaron al menor de edad es un procedimiento por el cual dos o más vértebras del cuello se unen utilizando implantes metálicos, que pueden ser tornillos, placas o varillas. La fijación cervical se realiza en casos de inestabilidad, fracturas, hernias discales o tumores, buscando una fusión ósea que pueda resultar permanente.

Cuál es el procedimiento de la traqueostomia

La traqueostomía, por otro lado, es un procedimiento que consiste en crear una vía respiratoria segura a través del cuello. Si bien es una técnica que se realiza en diferentes situaciones, en este caso particular se realizó porque Bastián requirió ventilación mecánica durante más de 10 días. Es una alternativa más cómoda y segura que la bucal.