Conmoción: un comerciante murió electrocutado mientras bajaba la persiana de su negocio

Un comerciante de 66 años falleció este domingo al recibir una descarga eléctrica mientras bajaba la persiana de su local, en la zona de Fortunato de la Plaza al 6000.

Según informaron fuentes policiales a 0223, el hecho ocurrió en un maxikiosco ubicado en la intersección de Fortunato de la Plaza y Dellepiane, en el límite entre los barrios Florencio Sánchez y El Progreso.

De acuerdo con los primeros indicios, el hombre se disponía a cerrar el comercio cuando recibió una descarga eléctrica fulminante.

Tras un desesperado pedido de auxilio a los servicios de emergencias, personal del Same se dirigió hasta el local, donde pese a las maniobras de reanimación no lograron evitar la tragedia y el comerciante fue declarado muerto.

