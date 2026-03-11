Varones, jóvenes, accidentes y domingos: radiografía de la guardia del HIGA

El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende presentó un informe institucional que analiza los ingresos al sistema de salud pública a través de la guardia durante el 2025. En términos generales, desde la institución evaluaron que el número total de casos se mantiene relativamente estable respecto a años anteriores, pero que la demanda de recursos hospitalarios sigue siendo elevada.

Según el estudio, las lesiones por causas externas continúan representando el principal motivo de atención en las guardias. El perfil de estos pacientes también presenta algunas tendencias: en primer lugar, la predominancia de varones por sobre las mujeres, que permite definir al fenómeno como "masculinizado". En el informe puntualizan en que se registraron dos ingresos de varones por cada mujer y que ello puede estar vinculado a una "mayor exposición de la población de varones a conductas y entornos de riesgo", como los siniestros viales de motos y las situaciones de violencia interpersonal.

En segundo lugar, el informe indica que la media de edad de las personas lesionadas es de 30 (23 - 42), lo que implica que la mayor parte de los casos afecta a personas en edad laboral activa. Este dato trae a colación una dificultad adicional: el impacto de ausentismo laboral, discapacidad temporal o permanente y los costos sociales derivados.

Otro aspecto relevante es la estacionalidad de los ingresos. Los registros muestran un incremento de las atenciones durante los meses de verano y en los días domingo.

Los especialistas vinculan esta tendencia con el aumento de la movilidad urbana y el flujo turístico característico de la temporada en la ciudad. Los casos de guardia predominaron durante la tarde en la mayoría de los días, exceptuando el domingo donde el pico ocurrió en la madrugada.

Las principales causas de lesión

Según el informe, los siniestros viales siguen siendo el principal causante de lesiones. Dentro de ese grupo, las motos concentran una proporción cada vez mayor de los casos. La participación de motos dentro del total de siniestros viales pasó del 64,4% en el 2024 al 69,6% en el 2025, lo que refuerza la preocupación por el impacto de este tipo de vehículos en accidentes.

El segundo motivo más frecuente del ingreso de varones a la guardia por lesiones es la violencia interpersonal. El informe destaca especialmente los casos de heridas por arma de fuego, que presentan promedios de edad más bajas, lo que indicaría que afectan principalmente a las personas más jóvenes.

El informe registra una leve disminución de casos de intoxicaciones: de 676 casos registrados en el 2024 se pasó a 601 en el 2025. Sin embargo, el perfil demográfico de los pacientes y los patrones de consumo de sustancias se mantienen casi igual.

Las autolesiones representan una proporción menor en el total de casos, pero se caracterizan por su mayor complejidad o gravedad. Los mecanismos más frecuentes de estos tipos de ingresos incluyen el ahorcamiento o distintas formas de intoxicación. Lo que más se destaca de este grupo, es que uno de cada cinco pacientes requirió derivación inmediata a unidades de salud mental.

La baja en el promedio de edad de los fallecimientos por lesiones

El informe del HIGA indicó que un tercio de las personas que ingresan por lesiones requiere internación. Aunque la frecuencia de las hospitalizaciones se redujo levemente respecto al 2024, los pacientes que necesitan ser internados presentan cuadros de mayor complejidad, utilizan más recursos hospitalarios y permanecen más tiempo.

Uno de los hallazgos más significativos que se pueden extraer del análisis del Hospital es el perfil de mortalidad. El promedio de edad de las personas fallecidas en guardias fue de 39 años, 19 menos respecto al año anterior. El cambio hacia edades más jóvenes se explica principalmente por el aumento de muertes (1,22% de los ingresos) vinculadas a lesiones por transporte, caídas y heridas de arma de fuego, con una marcada predominancia de varones.

Por último, el informe destaca los avances en el sistema de vigilancia de lesiones del hospital, que integra diversas bases de datos y la información que aporta la Unidad Centinela de Lesiones del sistema sanitario nacional. Así, se mejora el conocimiento de la situación epidemiológica de la ciudad y se aporta información importante para la planificación de políticas de prevención y la organización de los recursos hospitalarios.