Dónde ver el primer corto marplatense a 90 años de su filmación

Hace 90 años, en Mar del Plata se estrenó el cortometraje de diez minutos titulado "Brisas del Atlántico", cun imágenes inéditas de la vida cotidiana e industrial de la perla del atlántico en la denominada década infame. Este viernes, la pieza recuperada y restaurada prodrá verse en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo a las 18.

La producción que pertenece a la serie Viajes Argentinos de Cinematografía Valle y su hallazgo constituye un hecho excepcional, ya que se trata de la única copia conocida de este trabajo que muestra lugares y actividades desarrolladas entre fines de los años 20 y comienzos de los 30 en Mar del Plata y alrededores, en un registro que además de captar un patrimonio histórico desaparecido, es un patrimonio en sí mismo.

La obra, a la cual su productor Federico Valle denominaba como “industrial” por tratarse de un trabajo hecho por encargo, fue hallada fortuitamente hace unos años en el Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, a instancias de un empleado del lugar, Rubén Viaro, un apasionado por la historia local.

Por causalidades del destino, la lata que contenía este material aún desconocido llegó a la investigadora Mercedes Monteverde -familiar y biógrafa del pionero de la cinematografía marplatense Mateo Bonnin- y llevó la cinta a que sea digitalizada en Buenos Aires, posibilitando este verdadero descubrimiento.

Al no contar con créditos finales, en un principio se habían generado dudas acerca de los motivos de su realización, como también sobre la exactitud de fechas y actividades relevadas, aunque un estudio pudo establecer que las imágenes muestran situaciones y paisajes desde 1926 a 1935, aproximadamente.

Además, el especialista en cine mudo nacional Lucio Mafud aportó datos que permiten conjeturar que esta versión se estrenó en octubre de 1935, lo que significa que está cumpliendo 90 años desde su primera exhibición

La exhibición, organizada por la Asociación Amigos de Villa Victoria, tendrá lugar este viernes a las 18:00 en “Villa Victoria”, Matheu 1851, y posteriormente el realizador e investigador audiovisual Miguel Monforte dará una charla sobre su hallazgo y la tarea que se está desarrollando para preservar el resto del acervo fílmico marplatense que se encuentra custodiado en el Museo Archivo Histórico Municipal "Roberto T. Barili".

*La entrada a la casa de la mítica escritora es accesible y se puede adquirir al momento de ingresar al predio.