El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y amplió la distancia con el techo de la banda

En paralelo, el Indec dio a conocer el dato de la inflación de febrero.

El dólar oficial cayó este jueves en el segmento mayorista y quedó por debajo de los $1.400, en una jornada que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional y la publicación de la inflación de febrero.

A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1,5 y cerró a $1.394,5 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que se ubicó a $1.626,47, cae al 16,6%. El volumen operado en el segmento contado superó los u$s527,1 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro anotaron subas generalizadas de hasta el 0,3%. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.413,5 para fines de marzo. En la rueda, se transaccionaron futuros por u$s1.251 millones.

Por su lado, el dólar minorista cotiza a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) y el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En paralelo, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (Bcra), este se posicionó a $1.419,08.

El dólar oficial quedó por debajo de los $1.400 este jueves 12 de marzo.

Asimismo, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP cae 0,1% a los $1.412,75, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 0,1% a $1.457,40 y el dólar blue sube a $1.420 para la venta.

Por último, el dólar cripto o dólar Bitcoin se posiciona en $1.455,52, y Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.004.

Inflación: 2,9% en febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves por la tarde que la inflación de febrero fue del 2,9% y así el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 5,9% en los dos primeros meses del año.

El dato, que se conoció pasadas las 16, se ubicó en el mismo nivel que en enero, tras la polémica por la suspensión del nuevo sistema de medición que derivó en la salida de Marco Lavagna, y en línea con lo que marcaban las consultoras privadas.