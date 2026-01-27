Una neozelandesa se hizo viral por elogiar a Mar del Plata y su gente: "Todos son muy simpáticos"

En los últimos días una turista neozelandesa se hizo viral en las redes sociales después de compartir un video en el que hablaba sobre Mar del Plata. La chica eligió la ciudad para pasar unas vacaciones y se quedó maravillada con la calidez humana de los marplatenses.

Sí, lo primero que destacó la neozelandesa en el video fue el trato que recibió. "El servicio y la atención al cliente en Mardel es top, top", expresó en el video y agregó: "Toda la gente es muy simpática y les encanta charlar con nosotros".

Sobre las playas, la turista se asombró por la multitud: "Están hasta las manos de gente". Sin embargo, mencionó que pudo explorar la diversidad de la costa y encontrar opciones más tranquilas: "Fuimos a una en Chapadmalal y fue mucho mejor".

La pastelería marplatense, la frutilla del postre

Lo que más destacó la turista en su video fue la pastelería local. "Las panaderías acá son de otro nivel. Tienen cosas extremadamente ricas. Me encanta, quiero comer algo todos los días", expresó frente a su cámara.

También resaltó "la energía de las calles" durante el verano. La cantidad de jóvenes y la vida nocturna ponen la "valla muy alta" en Mar del Plata. Sobre el final, la joven pidió que le sugieran algo muy especial: "Quiero hacer cosas muy marplatenses, ¿qué me recomiendan?".

Ir a comer churros a la famosa casa de churros, visitar a los lobos marinos en el puerto o conocer la Casa del Puente fueron algunas de las opciones que le dejaron las y los usuarios en Instagram. ¿Qué sumarías?