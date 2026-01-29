Narela Barreto, una joven argentina de 27 años, fue encontrada muerta luego de permanecer desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos. Su familia había iniciado una intensa búsqueda tras perder contacto con ella.

La última vez que se la vio fue cuando un vecino del edificio la observó subirse a un auto de una aplicación, según relató su prima Milagros: “El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”. Desde ese momento no se supo más nada de ella.

Milagros también explicó que el último mensaje que Narela envió fue a su madre, en el que le informó que se iba a trabajar. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, agregó.

Narela viajaba con frecuencia a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Según su prima, “iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más”. Además, trabajaba como traductora y en Argentina tenía un kiosco familiar, pero decidió quedarse en Estados Unidos tras asistir a la boda de una amiga, con la intención de progresar.

Tras la denuncia por su desaparición, la familia acudió al consulado argentino para verificar si había sido deportada o detenida, pero confirmaron que no figuraba en Migraciones ni había sido deportada. Actualmente, la investigación se centra en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo en el que se subió y reconstruir su recorrido.

“Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, indicó Milagros.