Tragedia: volcó el camión en un puente y murió ahogado tras caer al río

Un camionero de 67 años falleció trágicamente tras caer con su vehículo desde un puente sobre el río Miriñay, en la ruta nacional 123. La víctima fue identificada como Américo Alvarado, quien lamentablemente perdió la vida al quedar atrapado dentro de la cabina sumergida en el agua. El accidente fue advertido por otros automovilistas que circulaban por la zona de Mercedes, en Corrientes, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones de los hechos, el camión transportaba una carga de arroz cuando, por motivos que se investigan, perdió el control. El pesado transporte cruzó el guardarraíl de protección y se precipitó al vacío, quedando parcialmente cubierto por el cauce del río correntino. Los peritos trabajan actualmente sobre la hipótesis de un despiste involuntario, aunque los informes finales determinarán las causas exactas del fatal siniestro.

El río es de una gran profundidad.

Por qué el operativo de rescate fue complejo

El operativo de rescate resultó sumamente complejo debido a la falta de iluminación artificial en el área y las condiciones desfavorables del terreno ribereño. Tres dotaciones de bomberos de distintas jurisdicciones debieron trabajar de manera coordinada durante varias horas de la madrugada para extraer el cuerpo. Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas y cuerdas especiales para poder acceder a la cabina del vehículo que se encontraba bajo la superficie.

Las autoridades policiales informaron que la extracción completa del camión acoplado se postergó para asegurar las condiciones óptimas de trabajo durante el día. Personal de la Comisaría de Mercedes y la Policía Rural permanecen en el sitio custodiando la escena y regulando el tránsito vehicular. Al respecto, sobre la labor de los socorristas, el informe destacó: "El operativo de rescate fue complejo y requirió apoyo de bomberos de otra jurisdicción".