Tiempo récord: dos sujetos robaron una moto en menos de 30 segundos

La motocicleta no tenía patente colocada ni espejos retrovisores al momento del robo.

Una mujer fue víctima del robo de su motocicleta este sábado por la tarde, luego de haberla dejado estacionada frente a la agencia de lotería donde trabaja. El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en avenida Jara y Juan B. Justo, en el límite del barrio Bosque Alegre, y fue perpetrado por dos sujetos.

Según pudo reconstruir 0223, los delincuentes actuaron con rapidez y coordinación: mientras uno de ellos cumplía el rol de “campana”, el otro forzó el arranque del vehículo y logró llevárselo en menos de 30 segundos.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. La motocicleta no tenía patente colocada ni espejos retrovisores al momento del robo.