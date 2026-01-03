SUPLEMENTOS
Siguen los chaparrones pero un dato cambiará la tarde del sábado: el pronóstico de Mar del Plata

Mirá cómo estará el clima este sábado en la ciudad según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico para Mar del Plata prevé chaparrones durante la mañana. Foto de archivo 0223.

3 de Enero de 2026 08:33

Por Redacción 0223

PARA 0223

Si bien quedo atrás el fuerte temporal ocurrido este viernes por la noche con viento, lluvias y una baja temperatura continúan algunos chaparrones este sábado.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 10, lo que representa un marcado descenso de la misma con respecto a días anteriores.

A pesar de que la mañana presenta precipitaciones, la situación va a ir cambiando hacia la tarde con nubosidad variable pero ya sin lluvias y con algo de sol.

Para el atardecer y lo que resta de la jornada, se prevé un cielo mayormente nublado con vientos fuertes del sector sur que pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Con el caer del día, el viento irá aminorando y la humedad subirá, produciendo un ascenso de la temperatura hacia el domingo cuando se espera que mejoren las condiciones.

