Provocó un accidente y se fugó: buscan al conductor que dejó a un motociclista internado

El vehículo que habría provocado la maniobra se dio a la fuga sin detenerse

Un accidente de tránsito se produjo el viernes a la tarde en la intersección de avenida Fortunato de la Plaza y Alejandro Korn cuando una moto impactó contra un auto tras intentar esquivar otro vehículo. Lejos de ser un simple siniestro vial, trajo consecuencias graves para una familia que busca dar con el responsable.

Según relató a 0223 la pareja de uno de los implicados, la motocicleta circulaba por la avenida cuando un vehículo apareció desde la calle Alejandro Korn e intentó cruzar, quedando detenido en medio de la calzada. "Para evitar chocarlo, la moto realizó una maniobra brusca y terminó cruzando al carril contrario, donde impactó contra otro automóvil", aseguró.

Tras el hecho, el vehículo que habría provocado la maniobra se dio a la fuga sin detenerse. En la motocicleta viajaban dos personas: un adolescente de 14 años y el conductor, un joven de 21.

"Ambos llevaban casco al momento del impacto. Mi hermano sufrió fuertes golpes, pero se encontraba fuera de peligro; fue atendido en el Hospital Materno Infantil, donde recibió el alta y ya está en su casa", indicó la mujer, compungida.

El conductor de la moto, en tanto, no tuvo la misma suerte: "Resultó con una triple fractura en una de sus piernas, dos de ellas expuestas, por lo que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA)", declaró la pareja.

Por último, el vehículo contra el que impactó la moto fue un Fiat Uno conducido por un hombre de 70 años, quien no sufrió lesiones. "El automóvil presentó daños en uno de sus laterales, aparentemente ocasionados por el impacto de la pierna de mi pareja", señaló.

A raíz del hecho, familiares de los heridos señalaron que buscan información que permita identificar al conductor del vehículo que provocó el accidente y luego se dio a la fuga. "Cualquier dato sirve, quien haya estado en el lugar el viernes a la tarde-noche, o tenga cámaras nos suma", pidieron los allegados.