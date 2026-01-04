Cómo se originó el incendio en la Estación Depuradora: "No podemos evitar que ingresen"

El alerta por un incendio en la Estación Depuradora de Aguas Residuales generó diversas preocupaciones. En principio, sobre la posibilidad de que haya gente trabajando en el lugar. Luego por la construcción y, finalmente, por la contaminación que podría acentuar lo que dejó el fuego.

Obras Sanitarias (Osse) compartió un comunicado donde aclararon lo que ocurrió este sábado en Mar del Plata. "Se detectó un foco de incendio en las inmediaciones del predio y trabajaron dos dotaciones de bomberos del Cuartel de Caisamar", expresaron.

Acerca de las causas, dijeron que "si bien el sector se mantiene limpio de manera permanente, la empresa no puede evitar que ocasionalmente personas ajenas ingresen y provoquen este tipo de hechos".

Por último, llevaron tranquilidad al comentar que la situación se controló y que el edificio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales no corre peligro.