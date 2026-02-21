Detuvieron a un hombre de 31 años por el violento robo a una mujer y su hijo en la calle

Detuvieron a un hombre de 31 años por un violento robo a una mujer y su hijo en la calle.

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª logró el esclarecimiento de un robo agravado por el uso de arma de fuego y la aprehensión de un hombre de 31 años, acusado de haber protagonizado el violento asalto ocurrido en la vía pública.

La investigación incluyó la recepción de declaraciones testimoniales, el análisis de material fílmico, tareas de seguimiento y vigilancia encubierta, lo que permitió establecer la identidad del presunto autor. Con los elementos probatorios reunidos, se gestionaron dos órdenes de allanamiento que fueron cumplimentadas en domicilios ubicados en calle Coronel Suárez al 2700.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental y efectivos de los GTO de las comisarías 5ª, 6ª, 8ª y 16ª. Como resultado, se concretó la aprehensión del sospechoso, quien fue notificado de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una réplica de arma de fuego y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

El episodio investigado se produjo cuando una mujer de 56 años aguardaba el colectivo en la intersección de Coronel Suárez y Garay junto a su hijo con discapacidad. En ese contexto, un hombre la abordó de manera sorpresiva, exhibió un arma tipo pistola y, tras intimidarlos sustrajo una cartera con documentación y efectos personales antes de darse a la fuga.

Según fuentes policiales, el imputado registra antecedentes penales en el ámbito departamental entre los años 2015 y 2025 por delitos contra la propiedad, entre ellos tentativas de robo en la vía pública y en domicilios particulares, además de causas por lesiones leves, violación de domicilio, daño e infracciones a disposiciones legales vigentes.