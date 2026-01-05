Vacaciones low cost: el refugio de la Costa Atlántica que ofrece servicios y actividades gratis frente al mar

La temporada de verano en la Costa Atlántica suma una propuesta para vecinos y turistas con la nueva edición de los paradores ReCreo, espacios gratuitos frente al mar. Impulsados por el Gobierno de la Orovincia de Buenos Aires, estos puntos ofrecen áreas de descanso, servicios sanitarios y recreación en Miramar y Villa Gesell. Los paradores combinan recreación, cultura y deporte en una agenda que funciona diariamente desde las 10 hasta las 20.

La oferta recreativa incluye clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles y sets de DJs, promoviendo el bienestar y los hábitos saludables al aire libre durante el verano. En Miramar, el espacio se ubica en la Avenida 12, una zona de amplios médanos ideal para el perfil familiar que caracteriza a la denominada Ciudad de los Niños. Por su parte, en Villa Gesell el punto de encuentro se sitúa tradicionalmente en la calle 113 y la playa.

La iniciativa busca incentivar el movimiento interno.

Cuál es el objetivo de los paradores ReCreo

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica destacaron que esta iniciativa busca incentivar el movimiento interno y generar un impacto positivo en el empleo y la economía local. El objetivo es fortalecer el turismo en los 135 municipios bonaerenses, ofreciendo infraestructuras de calidad con acceso libre para toda la comunidad. Los paradores cuentan con duchas de agua caliente y juegos para las infancias, garantizando comodidad.

La programación completa y la actualización de la agenda pueden consultarse en el sitio oficial buenosaires.tur.ar y a través de las redes sociales institucionales de Turismo bonaerense. Estas propuestas refuerzan el sentido de pertenencia y comunidad con el mar como escenario principal, extendiéndose hasta el próximo 28 de febrero. Se invita a los veraneantes a aprovechar estas experiencias colectivas que combinan el descanso con múltiples alternativas culturales y deportivas.