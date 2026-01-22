Se fue a Pinamar de vacaciones y sorprendió por los impactantes precios: "Está bastante salado"

Un joven influencer argentino llamado Leandro generó una fuerte polémica en TikTok al detallar sus gastos durante una jornada de playa en Pinamar. El creador de contenido inició su recorrido comprando una cerveza por 7 mil pesos, advirtiendo sobre los elevados precios de la temporada veraniega. “Arrancamos con una cerveza Corona. 7 luquitas, creo que está bastante salado”, expresó el joven mientras mostraba su primera adquisición del día.

La jornada gastronómica continuó con un sándwich de milanesa y un choclo con manteca, sumando montos que sorprendieron a sus seguidores por su incremento. El influencer calificó positivamente la calidad de los productos, aunque remarcó que los valores reflejan la exclusividad del destino turístico en este 2026. “12 luquitas el sándwich de milanesa, precio Pinamar 2026”, sentenció el creador de contenido para contextualizar el costo de alimentarse frente al mar bonaerense.

Cuál es el total que gastó Leandro en Pinamar

Para completar la tarde, el joven invirtió en una ensalada de frutas y una docena de churros rellenos, alcanzando una cifra total que desató un debate viral. La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de usuarios que cuestionaron la necesidad de comprarle a cada vendedor ambulante que pasaba por la zona. “En total para un día de playa, si venís sin nada, más o menos podés gastar 50 mil pesos”, concluyó el tiktoker.

Las respuestas en la red social no tardaron en aparecer, oscilando entre el humor y la indignación por el presupuesto necesario para vacacionar en la costa argentina. Algunos seguidores bromearon sobre alternativas más económicas, como llevar viandas propias para evitar los sobreprecios de los paradores y vendedores. “Mañana video con galletitas de agua y picadillo”, escribió con ironía uno de los internautas ante la ostentación de gastos realizada en el video.