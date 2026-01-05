Fue a lo de la ex, rompió un vidrio y se quiso meter en la casa

Un llamado al 911 permitió aprehender el lunes a la tarde a un hombre de 25 años que rompió un vidrio de la casa de la ex pareja e intentó ingresar al domicilio.

Los hechos ocurrieron en el barrio Fortunato de la Plaza cuando el sujeto llegó a la casa de la mujer de 24 años en la calle Cuba al 1400.

Los oficiales que arribaron tras el llamado a la Central de Emergencias redujeron al hombre que había roto el vidrio sin poder ingresar. Al identificarlo confirmaron que registraba algunos procesos penales previos por daño, robo y robo agravado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por daño.

El imputado, cuya identidad no fue suministrada, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.