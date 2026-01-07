Escándalo en Neuquén: la trompada del árbitro que desató una batalla campal en el fútbol amateur

El Escándalo en Neuquén sacudió al fútbol amateur durante el último fin de semana, cuando un árbitro agredió físicamente a un simpatizante en medio de un partido y todo quedó registrado en video. El episodio ocurrió en un torneo barrial y, tras viralizarse en redes sociales, generó una fuerte indignación entre vecinos, jugadores y dirigentes, reabriendo el debate sobre la violencia en el deporte comunitario.

El hecho tuvo lugar en una cancha del barrio Villa Ceferino, en el oeste de la capital neuquina, ubicada en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy. Allí se enfrentaban La Cuadra y La Jarrita, dos equipos habituales del circuito amateur local, en un encuentro que había convocado a una gran cantidad de público, como suele ocurrir en este tipo de torneos vecinales.

Según se observa en los videos que circularon, todo se desató tras la ejecución de un penal. Luego de que el segundo remate terminara en gol, se produjo una discusión cerca del árbitro y, en medio del cruce verbal, el juez lanzó una trompada contra una persona que se encontraba al borde del campo de juego. Ese golpe fue el detonante de una pelea generalizada, con corridas, empujones y agresiones entre jugadores, suplentes y allegados que ingresaron desde distintos sectores.

La situación escaló rápidamente y el partido quedó completamente desvirtuado. Las imágenes muestran escenas de tensión y descontrol, con algunos intentando separar mientras otros continuaban discutiendo y empujándose. El material audiovisual fue clave para que el caso tomara repercusión pública y llegara tanto a medios locales como nacionales en pocas horas.

Tras la viralización, el propio árbitro decidió romper el silencio y dio su versión de los hechos a través de las redes sociales de su pareja. En su descargo, negó haber golpeado a un jugador y afirmó que la persona agredida era un hincha que lo hostigó durante todo el encuentro. “Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía que me iba a pegar cuando terminara. Me iba a golpear si yo no reaccionaba”, sostuvo, intentando justificar su accionar.

Además, otros testimonios aportaron un dato clave sobre el origen del conflicto. Según esas versiones, el penal había sido atajado en primera instancia por el arquero, pero el árbitro ordenó repetirlo, lo que elevó el enojo general. En el segundo intento llegó el gol y la tensión terminó de estallar, de acuerdo a lo informado por LM Neuquén. Por ahora, no hubo comunicados oficiales de los organizadores ni de la asociación arbitral, mientras el caso sigue exponiendo una problemática recurrente en el fútbol amateur: la violencia dentro y fuera de la cancha.