Tres policías tenían sexo en un hotel alojamiento y se desató un escándalo

Tres efectivos de la Policía bonaerense protagonizaron un violento escándalo dentro de un hotel alojamiento tras haber compartido una salida nocturna al finalizar su servicio. El grupo, compuesto por dos mujeres y un hombre de la misma dependencia, inició una fuerte discusión que derivó en agresiones físicas y rotura de mobiliario. Ante el descontrol y los ruidos de cristales, los empleados del establecimiento solicitaron la presencia de patrulleros para restablecer el orden. La situación se tornó aún más tensa cuando los agentes que acudieron al llamado descubrieron que los implicados eran sus propios colegas.

El episodio tomó un tinte dramático cuando una de las mujeres intentó escapar por los pasillos del lugar para evitar ser identificada por el personal policial. Según trascendió, la oficial que pretendía huir sería la esposa de uno de los uniformados que llegó para intervenir en el operativo de emergencia. Este cruce inesperado generó corridas y momentos de extrema tensión frente a los trabajadores del albergue transitorio, quienes presenciaron el bochornoso desenlace. La chica finalmente fue demorada por las autoridades bajo el cargo de alteración del orden público en la localidad bonaerense.

Por qué se desencadenó el conflicto

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el conflicto se habría desencadenado por una situación de celos entre los tres integrantes de la fuerza presentes en la habitación. Durante la requisa del cuarto se hallaron botellas destrozadas y evidencia de una pelea cuerpo a cuerpo que afectó seriamente las instalaciones del hotel. El caso ha generado una gran conmoción en la dependencia policial local debido al vínculo familiar y laboral que unía a los protagonistas con los agentes de turno. Se espera que los testimonios de los empleados del hotel aporten claridad sobre el origen de la gresca.

La Auditoría General de Asuntos Internos tomó intervención inmediata para iniciar un sumario administrativo y evaluar las sanciones correspondientes para los tres involucrados. Mientras dure la investigación, los efectivos podrían ser apartados de sus cargos debido a que su conducta afecta gravemente el prestigio de la institución policial bonaerense. Las autoridades buscan determinar si existió consumo excesivo de alcohol o si se cometieron otros delitos durante el desarrollo del incidente. El expediente sigue abierto mientras se recolectan pruebas científicas y declaraciones de los testigos presenciales del hecho.