Quisieron tener sexo en el cementerio, los sorprendieron unos ladrones y abusaron de la joven

Un violento episodio sacudió a la localidad de Frías, en Santiago del Estero, cuando una pareja fue asaltada y agredida en las inmediaciones del cementerio local, donde intentaban tener relaciones sexuales. Durante la madrugada, tres delincuentes en moto interceptaron a las víctimas bajo amenazas de muerte para sustraerles sus pertenencias y las llaves de su vehículo. “Si se dan la vuelta, les voy a pegar un tiro”, gritó uno de los atacantes antes de huir, según los testimonios recabados por los investigadores.

El asalto escaló rápidamente en violencia cuando los ladrones, además de robar el teléfono y el dinero que la joven ocultaba entre sus ropas, comenzaron a agredir físicamente a ambos. El adolescente fue golpeado mientras que la chica de 20 años sufrió abusos por parte de los ladrones durante el registro forzado. Los asaltantes exigieron en todo momento que no los miraran a la cara para evitar ser identificados posteriormente ante la Policía.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Cuáles fueron los peritajes tras el aberrante hecho

Tras el ataque, las víctimas lograron ponerse a salvo y radicaron la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 23, lo que activó un operativo cerrojo y un relevamiento de las cámaras de seguridad. La fiscal Natalia Simoes ordenó la intervención inmediata de la Sección Robo y Hurto para dar con el paradero de los sospechosos que se movilizaban en una motocicleta. Los peritajes se centraron en reconstruir la ruta de escape utilizada por la banda tras las graves amenazas proferidas.

Finalmente, los investigadores lograron detener a tres hombres sospechosos de haber cometido el asalto y las violaciones denunciados por la pareja en el predio del cementerio San Agustín. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sean indagados por los delitos de robo agravado y abuso. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad local debido a la saña y el nivel de desprotección en la zona periférica.