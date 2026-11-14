Vendían tusi y pastillas en el boliche: tres detenidos
Los atraparon el sábado a la madrugada en Luro y Jujuy. Tienen 29, 32 y 46 años.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tres sujetos acusados de realizar "pasamanos" con estupefacientes en un boliche céntrico fueron aprehendidos el sábado a la madrugada por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.
Fue personal de la comisaría primera y del Comando de Patrullas el que tras un llamado de alerta llegó al establecimiento ubicado en Inmediaciones de la avenida Luro y Jujuy, donde se advertía sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes dentro del local bailable.
Al arribar, los efectivos identificaron y aprehendieron a tres hombres, de 46, 32 y 29 años, quienes, según las primeras actuaciones, se encontrarían realizando ventas de drogas en el lugar.
Durante el procedimiento secuestraron aproximadamente 15 gramos de tusi, diez pastillas de distintos colores, similares a éxtasis, una pequeña cantidad de marihuana y los tres celulares.
Desde la fiscalía temática ordenaron la notificación de causa penal, la correcta identificación y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.
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