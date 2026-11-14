Vendían tusi y pastillas en el boliche: tres detenidos

Secuestraron 15 gramos de tusi, diez pastillas de éxtasis, una pequeña cantidad de marihuana y los tres celulares.

Tres sujetos acusados de realizar "pasamanos" con estupefacientes en un boliche céntrico fueron aprehendidos el sábado a la madrugada por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal de la comisaría primera y del Comando de Patrullas el que tras un llamado de alerta llegó al establecimiento ubicado en Inmediaciones de la avenida Luro y Jujuy, donde se advertía sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes dentro del local bailable.

Las drogas secuestradas a los tres sujetos de 29, 32 y 46 años.

Al arribar, los efectivos identificaron y aprehendieron a tres hombres, de 46, 32 y 29 años, quienes, según las primeras actuaciones, se encontrarían realizando ventas de drogas en el lugar.

Durante el procedimiento secuestraron aproximadamente 15 gramos de tusi, diez pastillas de distintos colores, similares a éxtasis, una pequeña cantidad de marihuana y los tres celulares.

Desde la fiscalía temática ordenaron la notificación de causa penal, la correcta identificación y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.