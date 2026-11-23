Mario Siperman, tecladista y miembro fundador de Los Fabulosos Cadillacs, tiene una casa en Mar del Plata que está ligada al nacimiento de una de las bandas más importantes del rock argentino. Durante el verano de 1983-1984, la propiedad familiar de Playa Grande se convirtió en un punto de encuentro para varios de los músicos que empezaban a darle forma al grupo. Más de cuatro décadas después, el artista sigue considerando a la ciudad su lugar favorito en el mundo.

El encuentro entre Los Fabulosos Cadillacs en Mar del Plata

Siperman nació en Buenos Aires y tuvo un recorrido musical antes de sumarse a los Cadillacs. En la adolescencia integró Los Encargados, una banda vinculada con el tecno-pop y la música electrónica, junto a Daniel Melero. A comienzos de los 80 compartía amistades y encuentros con Flavio Cianciarulo y Aníbal "Vaino" Rigozzi, con quienes comenzó a tomar forma un nuevo proyecto musical que también incorporaría a Gabriel Fernández Capello, conocido como Vicentico.

El primer show de la banda fue en La Feliz.

La casa de Playa Grande fue clave en aquella primera etapa. Durante el verano de 1983-1984, Siperman invitó a sus amigos a instalarse en la vivienda familiar, que estaba prácticamente desocupada. Allí se reunían para ensayar, escuchar música y preparar sus primeras canciones. Cargaron instrumentos y equipos en los autos para trasladarlos hasta Mar del Plata, mientras que el baterista Hernán Gallardo viajó en tren con su batería. Durante el día iban a la playa y, al regresar, continuaban trabajando en el proyecto.

El primer show en Via Fellini, bar emblemático de Mar del Plata

La escena musical de la ciudad también influyó en el crecimiento del grupo. Los jóvenes estaban atraídos por el ska británico y las bandas Madness, The Specials y The Selecter. En la zona de Alem y Avellaneda frecuentaban espacios de encuentro de la cultura skater y punk, donde conocieron a otros músicos. Finalmente, el 19 de enero de 1985, se presentaron por primera vez ante el público en Vía Fellini, un bar ubicado en la esquina de Alem y Almafuerte. Tocaron alrededor de doce canciones frente a unas 30 o 40 personas.

Los Cadillacs estuvieron en Mar del Plata en octubre.

En ese momento todavía se llamaban Cadillacs 57. Después de aquel debut marplatense, regresaron a Buenos Aires y el 14 de marzo de 1985 se presentaron en el local Blues, donde comenzaron a ser anunciados como Los Fabulosos Cadillacs. Un año más tarde editaron su primer disco, Bares y fondas, y empezaron una trayectoria que los llevaría a convertirse en referentes del rock latinoamericano. En una entrevista de septiembre de 2026, Siperman confirmó que todavía tiene casa en Playa Grande y recordó que Mar del Plata reúne sus recuerdos de infancia, sus padres, sus abuelos y el comienzo de la banda.