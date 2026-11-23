Dos personas de 27 y 47 años que el lunes colocaron cables y palos en un terreno en Playa Serena con intenciones de ocuparlo fueron aprehendidos por personal policial y trasladados a la dependencia de la zona.

Fue personal policial el que llegó a un terreno ubicado en inmediaciones de calle 445 y 24, donde hallaron a las dos personas cuando realizaban las tareas en el lugar.

Al identificarlos, confirmaron que la mujer registraba un pedido activo de averiguación de paradero, mientras que el hombre tenía dos restricciones perimetrales vigentes.

Las autoridades judiciales ordenaron la formación de las actuaciones de rigor y la notificación a primera audiencia para regularizar la situación procesal de ambos.