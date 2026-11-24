Agustín Neglia lleva casi una década recorriendo distintos destinos del mundo frente a las cámaras de televisión, pero encontró en Mar del Plata un lugar para establecerse. El conductor mendocino se enamoró de Mariana Rojas, una marplatense a quien conoció por Instagram, y decidió instalarse en la ciudad. Actualmente, divide su rutina entre los viajes de trabajo y la vida que construyó junto a su esposa.

El estrecho vínculo de Agustín Neglia con Mar del Plata

Su historia con la televisión comenzó mucho antes de convertirse en una cara conocida de los programas de turismo. Nacido en Mendoza, estudió Comunicación Social y se mudó a Buenos Aires a los 21 años. Aunque había conseguido un buen puesto en una editorial, renunció para perseguir su sueño de ser conductor y creó su propia productora audiovisual. Su primera oportunidad importante llegó con All Inclusive, un ciclo dedicado a mostrar hoteles y destinos del Caribe.

Modo Selfie ya lleva más de diez años en pantalla.

Más adelante lanzó Modo Selfie, cuyo primer programa se grabó en 2015 y llegó a la pantalla de América TV en junio de 2017. El formato se mantuvo durante casi una década y le permitió recorrer distintos países. También sumó Modo Foodie, con propuestas vinculadas a los viajes y la gastronomía. A diferencia de lo que podría suponerse, Neglia contó que su sueño no había sido viajar por el mundo, sino trabajar en televisión: encontró en los programas turísticos la manera de concretarlo.

El vínculo que lo llevó a La Feliz comenzó en 2021, cuando conoció a Mariana a través de una amiga en común y empezaron a hablar por Instagram. En ese momento, él vivía en Buenos Aires y ella en la ciudad balnearia. Después de dos meses de conversaciones, aprovechó que estaba grabando en Pinamar para viajar y encontrarse con ella. La primera cita fue en una cafetería y se extendió durante cinco horas. Tiempo después hicieron un viaje juntos a Bariloche y la relación avanzó. En octubre de 2025 celebraron su casamiento en una estancia del sur y luego realizaron otra fiesta en México.

Neglia pasa sus días de tranquilidad en Mar del Plata.

Neglia contó en agosto de 2026 que llevaba cinco años viviendo en Mar del Plata y que incluso había cambiado su domicilio en el DNI después de casarse. Se instaló en el barrio Stella Maris y organiza sus semanas en función de las grabaciones: suele viajar los martes y regresar los viernes para pasar el fin de semana con Mariana. También aprovechan sus días libres para trasladarse a Cariló, donde construyó una casa. Entre sus lugares preferidos de la ciudad mencionó Playa Varese, Playa Grande, la gastronomía local y los paseos en lancha para observar a los lobos marinos.