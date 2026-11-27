El fenómeno de El Niño atraviesa una fase de intensidad excepcional y vuelve a poner bajo la lupa el riesgo de precipitaciones abundantes e inundaciones en Mar del Plata. El último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ubicó al índice RONI en su segundo valor más alto para el período julio-septiembre desde 1950 y estimó en un 60% la probabilidad de que alcance un nivel histórico durante los próximos meses. El antecedente local más impactante se registró en abril de 1998, cuando cayeron 370,9 milímetros de lluvia, el máximo mensual de la serie del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las últimas veces que Mar del Plata sufrió El Niño

La historia de la ciudad también ofrece otro registro significativo: en enero de 2016 se acumularon 211 milímetros, el valor más alto para ese mes dentro de la serie climatológica 1991-2020. La cifra superó ampliamente el promedio habitual de enero, de 91,1 milímetros. Ambos episodios coincidieron con grandes eventos de El Niño, aunque esa relación no permite atribuir automáticamente cada lluvia extrema al fenómeno: también intervienen las condiciones atmosféricas particulares y otros factores regionales.

El Niño crecerá hasta marzo de 2027.

Una investigación de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) aporta otra dimensión al escenario. El trabajo de la especialista Camila Magalí Mujica analizó las inundaciones urbanas y periurbanas de Mar del Plata entre 1969 y 2015 e identificó 110 episodios, de los cuales 27 fueron considerados extremos. El estudio encontró una relación entre la ocurrencia de inundaciones y fenómenos climáticos regionales como El Niño, pero también señaló que el impacto depende de las precipitaciones y de la infraestructura pluvial disponible para evacuar el agua.

Para el verano 2026-2027, el pronóstico trimestral del SMN correspondiente a noviembre, diciembre y enero señala una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en buena parte de la provincia de Buenos Aires, aunque esa tendencia pierde intensidad hacia la costa. En cuanto a las temperaturas medias, el organismo anticipa una mayor probabilidad de valores inferiores a los habituales en sectores de la región central. Por su parte, la NOAA prevé que El Niño continúe fortaleciéndose y mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el período enero-marzo de 2027.

Determinados patrones climáticos podrían repetirse este verano.

Los antecedentes justifican prestar atención a los próximos meses, pero no permiten afirmar que Mar del Plata vaya a sufrir nuevas inundaciones ni anticipar tormentas puntuales. El Niño modifica las probabilidades de determinados patrones climáticos, no determina por sí solo el tiempo que tendrá cada localidad. Por eso, los especialistas recomiendan seguir los pronósticos de corto plazo y las alertas oficiales, mientras que la investigación local deja planteado otro factor clave: la capacidad de los desagües urbanos para responder ante episodios de precipitaciones intensas.