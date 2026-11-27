Las personas que acumularon deudas en sus tarjetas de crédito tienen alternativas para reorganizar los pagos en hasta 60 cuotas, con tasas fijas desde el 29% nominal anual. Dos bancos públicos ofrecen planes específicos para regularizar saldos pendientes, aunque con requisitos y condiciones diferentes. Las opciones cobran relevancia en un contexto de aumento de la morosidad: el Banco Provincia ya concretó 120.000 refinanciaciones por un total de $700.000 millones, según informó su presidente durante un congreso realizado en Mar del Plata.

Cómo son los planes para refinanciar deudas con el Banco Provincia y el Nación

Una de las propuestas corresponde al Banco Nación, que permite refinanciar los saldos de sus tarjetas Visa y Mastercard con una TNA fija del 29%, una tasa efectiva anual del 33,19% y un costo financiero total efectivo anual del 41,32%. El plan contempla plazos de 24, 36, 48 o 60 meses y está destinado a clientes que registren entre 60 y 85 días de atraso, con al menos dos pagos mínimos impagos. La oferta estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027 y, al ingresar, el límite de compra de la tarjeta se reduce un 85%.

Las dos principales bancas públicas ofrecen las mejores alternativas.

El Banco Provincia, por su parte, ofrece una línea exclusiva para refinanciar deudas de tarjetas de crédito con una tasa fija del 35% nominal anual y un plazo máximo de 60 meses. Según las condiciones vigentes desde el 1° de noviembre, la cuota mensual estimada es de $3.549,03 por cada $100.000 financiados. La tasa efectiva anual y el costo financiero total efectivo anual son del 41,20%. La operación está sujeta a la evaluación y aprobación de la entidad.

El banco bonaerense también cuenta con otras alternativas para quienes necesitan regularizar préstamos o distintas obligaciones de consumo. En esos casos, la tasa nominal anual es del 60% para la clientela general y del 50% para quienes cobran sus haberes o una jubilación en la entidad, con plazos de hasta 72 meses. Esas líneas no deben confundirse con la refinanciación exclusiva de tarjetas, que tiene una tasa menor y un plazo máximo de cinco años.

Es clave verificar el costo financiero total.

Antes de aceptar un plan, es importante revisar el costo financiero total, la cantidad de cuotas y el monto final que se terminará pagando. También hay que tener en cuenta que las condiciones no son iguales para todos los clientes: las propuestas dependen de la entidad, el nivel de atraso y la situación de cada titular. En el caso del Banco Nación, la gestión puede iniciarse en una sucursal con el DNI; en Banco Provincia, las operaciones están sujetas a aprobación y se pueden consultar los canales habilitados por la entidad.