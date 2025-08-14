"Esto es minuto a minuto": necesita una mano solidaria para costear los tratamientos del delicado cuadro de salud de su hijo

El sorteo se realizará una vez que se vendan todos los números.

Santiago, el joven marplatense que atraviesa un complejo cuadro médico con más de diez patologías que lo hicieron someterse a más de setenta operaciones, volvió a su casa tras la última internación, aunque su estado sigue siendo frágil y requiere atención constante.

“Por ahora es tratable en el domicilio, pero esto es minuto a minuto. Puede descompensarse y terminar internado. Ante el primer cambio, guardia y aislamiento”, explicó su mamá, Julieta Torres, quien lo cuida las 24 horas.

En esta ocasión, el joven permanece aislado en su habitación y bajo tratamiento con antibióticos. Las secuelas neurológicas, como las ausencias y la pérdida de memoria cada vez más frecuentes, se suman a los cuatro ACV isquémicos que ya atravesó y a una disfunción valvular que complica aún más su cuadro. “Los días que él se interna, yo me interno con él, y hay que costear esos gastos”, remarcó Julieta.

Tras la última rifa solidaria, la familia pudo pagar el alquiler, saldar deudas de farmacia, comprar una cocina y recibir, gracias a un donante, una heladera nueva. Ahora, la madre de Santi lanzó una nueva campaña con premios aportados nuevamente por el personal de enfermería. “Agradezco de corazón a todos los que nos ayudan, porque sin eso sería imposible seguir”, expresó.

Según detalló la mamá de Santi, el sorteo de la rifa que comenzó a promocionarse este miércoles se llevará a cabo una vez que se vendan todos los números. El primer premio es una cafetera y una tostadora, el segundo premio es una Tablet, y el tercer premio es un procesador de mano, picador y rayador de verduras.

Además de la venta de números, también están recibiendo donaciones de ropa para afrontar los gastos que la enfermedad conlleva. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Julieta al 2235250251.