Sindicatos realizaron un plenario en la calle: "No tenemos nada para negociar con la reforma laboral"

Los gremios vinculados a la CGT y la CTA de Mar del Plata realizaron un plenario de dirigentes sindicales frente a la Catedral para determinar un plan de acción contra la reforma laboral que será tratada en los próximos días en el Congreso.

Al respecto, José Luis Rocha, secretario general de la CGT Mar del Plata Batán y de la Unión Obrera Metalúrgica, declaró en diálogo con Extra (102.1): "Caputo lo dijo abiertamente, esto lo que hace es perjudicar a los que menos tienen, ya no les interesa nada. La verdad es vergonzoso decir que a ellos no les alcanza el dinero que ganan, cuando todos saben que los funcionarios a pesar de la variación del sueldo no tienen gastos".

En modo de ejemplo, comentó que "no sería descabellado que un funcionario del Ministro de Economía gane 8 u 10 millones de pesos, el tema es que a fin de año tienen una casa de 2 millones de dólares. Cómo hacen para comprarla, realmente no viven con ese dinero. Caputo que ha estado con otros gobiernos, ha fallado con sus políticas económicas y el único beneficiado siempre es él y sus amigos".

El impacto de la reforma laboral

Con los puntos establecidos, el Ejecutivo Nacional recorre las provincias para pactar con los gobernadores a pocos días del tratamiento en el Congreso. En paralelo, los gremios se movilizan para rechazar la propuesta, con amenazas de un paro total de actividades.

En un análisis, Rocha argumentó: "Nosotros tenemos muchas maquinarias que hace 50 años se manejaban manualmente y hoy son computarizadas porque la tecnología fue avanzando. Entonces ese trabajador que estaba a cargo de la tarea tuvo que capacitarse para utilizar esa nueva tecnología. En nuestro gremio lo que se ha hecho es darle una categoría superior, deben ganar más porque se han preparado para eso". Sin embargo, "eso no sucede o cuesta muchísimo porque los empresario no quieren".

De modo que "¿hay que modernizar las leyes?, claramente. Ahora si modernizar es decirle a un trabajador que no va a cobrar más horas extras, no es modernización, sino quita de derechos. Si modernizar es decirle a un trabajador que va a tener que poner plata todos los meses para que el día que lo despidan se pague su indemnización, no es modernización", acusó.

En detalle, observó que "se ha escuchado a la ministra Bullrich diciendo que hay infinidad de empresas con juicios laborales que son impagables, de 500 millones de pesos, y que eso atenta contra los empresarios. Esto es fácil de explicar, un trabajador siendo generoso gana 2 millones de pesos por mes, y con un promedio de 30 años en una empresa, al despedirlo deben pagar un mes por año de antigüedad; sumado vacaciones y algunos extras son 70 millones de pesos y si el patrón tiene ganas de darle un poquito más, son 80 millones de pesos. Ahora, cómo llegamos a los 600 millones que dice la Senadora, de dónde salen esos juicios".

"La ley es clara, es un año por antigüedad, con lo cual despedir un trabajador de 30 o 40 años no supera lo 70 millones de pesos. Entonces esta mentira que dicen sistemáticamente, como las que dice el Ministro de Economía que anuncia algo del INDEC a la mañana y a la tarde es algo totalmente diferente, explican la reforma laboral que necesitan. Escuchamos a pseudo empresarios diciendo que le van a dar ese dinero a los trabajadores, que se van a ahorrar 400 mil pesos, pero cuánto debe aportar el trabajador para ahorrar esa plata? si una cuota sindical es un 3%, 60 mil pesos aproximadamente. ¿Cómo se ahorra esa plata?", continuó.

De manera que "la verdad es vergonzoso lo que hacen, Adorni explicando que compraba un jean que en Argentina sale 100 dólares y afuera sale 25, y preguntándole a un periodista, que le explicara dónde estaba el desempleo o la pérdida de trabajo. Mi pregunta es cuánto gana ese periodista para sostener esa mentira, seguro que muy bien porque la respuesta era fácil. Si vos dejás de comprar en la Argentina destruís la industria nacional, y por lo tanto, puestos de trabajo", arremetió.

La unión de los sindicatos y un posible paro

Por último, José Luis Rocha reflexionó sobre la postura que deben tomar los referentes de los trabajadores de cara a las propuestas planteadas por el Gobierno Nacional. "Yo anhelo que el 100% de los sindicalistas representantes se pongan en contra de esta reforma que es totalmente recesiva. Nosotros no tenemos nada para negociar porque todos los artículos son quita de derechos a los trabajadores. Espero que todo el sindicalismo en su conjunto empiece a actuar como corresponde".

En este marco, anunció que "nuestro gremio ha decidido que va a parar el próximo miércoles 11 de febrero, junto con otros que se han reunido. Así que esperamos que la CGT en su conjunto tome la decisión de frenar el país porque es la única forma en la que vamos a poder modificar esta historia y defender los derechos de los trabajadores".