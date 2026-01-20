La CGT Mar del Plata alertó por la caída del empleo y rechazó la reforma laboral del Gobierno

La CGT alertó por el impacto nocivo de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei.

La CGT Regional Mar del Plata - Batán expresó su preocupación por el deterioro sostenido del empleo y de la actividad productiva, una situación que, según señaló, ya tiene un fuerte impacto en la economía local. En un comunicado, la central sindical advirtió que en los últimos meses se profundizó la caída del trabajo registrado, junto con el cierre de fábricas y un escenario de creciente incertidumbre para miles de familias.

De acuerdo al planteo de la CGT, esta problemática también se siente con fuerza en Mar del Plata y Batán, donde se multiplicaron los casos de suspensiones, despidos y reducción de jornadas laborales, especialmente en sectores industriales y comerciales. En ese marco, sostuvo que el retroceso del empleo está directamente vinculado a un modelo económico basado en el ajuste, la apertura de importaciones y la retracción del Estado.

Desde la conducción regional remarcaron que estas políticas debilitan el mercado interno y afectan de manera directa a las pequeñas y medianas empresas, a las que identificaron como las principales generadoras de empleo. En ese sentido, señalaron que detrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una familia cuya estabilidad económica queda comprometida.

En este contexto, la CGT Mar del Plata - Batán reiteró su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al considerar que implica un retroceso en materia de derechos laborales. Según el análisis del sindicalismo local, "la iniciativa oficial no apunta a crear trabajo genuino, sino a facilitar la precarización, debilitar la protección frente a los despidos y erosionar conquistas fundamentales logradas por el movimiento obrero a lo largo de décadas".

"Una reforma que flexibiliza y quita derechos no genera más empleo: genera trabajadores más vulnerables y salarios más bajos", añadió la central local, que reafirmó su compromiso con la defensa del empleo registrado, los convenios colectivos y las condiciones laborales dignas, y reclamó políticas públicas orientadas a fortalecer la producción, el mercado interno y el diálogo social como ejes para superar la crisis.

"El país necesita más industria, más trabajo y más diálogo social. No menos derechos. El camino para salir de la crisis no es el ajuste permanente, sino una Argentina que vuelva a poner en el centro la justicia social y la dignidad del trabajo", concluyó.