“Garantizar el orden en la vía pública”: el Municipio secuestró 300 motos en lo que va de enero

Los operativos se llevaron adelantes en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos, la zona costera de La Perla.

Durante enero y en plena temporada de verano, el Municipio retiró de circulación más de 300 motocicletas por distintas infracciones. Detrás del número, una postal reiterada de maniobras peligrosas, falta de controles previos y un problema que se volvió estructural en la ciudad.

En pleno mes de enero y con la ciudad atravesada por el pico de circulación de la temporada, más de 300 motos fueron secuestradas en Mar del Plata en el marco de operativos de control realizados por el Municipio. El dato, informado de manera oficial, vuelve a poner sobre la mesa una problemática que se repite cada verano: el uso irregular de motocicletas, la circulación sin documentación y el impacto directo en la seguridad vial.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y alcanzaron a motos por faltas diversas, entre ellas ausencia de licencia, falta de seguro obligatorio, irregularidades en la documentación y condiciones de circulación que no cumplían con la normativa vigente. En muchos casos, se trató de infracciones graves que derivaron en el retiro inmediato del vehículo de la vía pública.

Un total de 300 motos fueron secuestradas en los primeros 20 días del año.

“El objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos”, resaltó la Comuna en un comunicado.

En esa línea, remarcó que “estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público”.

Más allá del número, los operativos dejan al descubierto una situación que se arrastra desde hace años. Las motos se convirtieron en uno de los vehículos más conflictivos del tránsito urbano: circulación a alta velocidad, escapes libres, maniobras imprudentes y una presencia constante en denuncias vecinales, especialmente en zonas céntricas y corredores turísticos.