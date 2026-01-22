La joya oculta de la Costa Atlántica: playas vírgenes y tranquilidad escondidas en Mar del Plata

Verde Mundo se posiciona como la última playa virgen de Mar del Plata, un verdadero refugio natural ubicado a solo 13 kilómetros del centro. Rodeada por imponentes dunas y acantilados, esta reserva forestal ofrece un paisaje singular que se mantiene al margen del desarrollo turístico masivo. Es el destino predilecto para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y sumergirse en un ambiente de tranquilidad absoluta frente al agua.

Este paraíso escondido es preservado gracias a la acción colectiva de los vecinos de San Jacinto, quienes velan por la limpieza y protección del ecosistema local. A diferencia de los balnearios tradicionales, Verde Mundo no cuenta con paradores ni instalaciones comerciales, lo que garantiza una experiencia de contacto puro con la naturaleza. La combinación de bosque y mar crea una atmósfera única que invita a la contemplación y al descanso en sus amplias arenas.

Son pocos los veraneantes que deciden descansar allí.

Cómo llegar a la playa Verde Mundo

El acceso a la playa es totalmente público y gratuito, destacándose por la transparencia de sus aguas y la serenidad de su entorno costero. Para llegar desde el Casino Central, los visitantes pueden tomar la Ruta 11 en dirección sur en un trayecto de aproximadamente 30 minutos en automóvil. Una vez en la reserva, un sendero atraviesa la arboleda autóctona, conduciendo a los viajeros directamente hacia la orilla en un recorrido sumamente pintoresco.

Quienes prefieran el transporte público pueden optar por la línea 511, la cual realiza un trayecto costero con vistas privilegiadas durante todo el camino. El colectivo deja a los pasajeros cerca de la entrada principal, desde donde solo resta una breve caminata para descubrir este tesoro de la costa bonaerense. Sin duda, Verde Mundo representa la mejor alternativa para disfrutar de la playa en su estado más silvestre y auténtico durante este verano.