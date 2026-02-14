La impresionante laguna oculta que termina en Mar del Plata y es ideal para una escapada

Las zonas cercanas a Mar del Plata dejaron de ser simples lugares de paso para convertirse en atractivos destinos turísticos que emergen con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Entre estos puntos destaca la Laguna La Brava, ubicada en el partido de Balcarce, que ofrece paisajes serranos similares a la Patagonia dentro del Sistema de Tandilia. En este entorno rural, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente familiar ideal para realizar picnics, cabalgatas y diversas actividades de esparcimiento.

El espejo de agua es clave para practicar deportes como kayak, windsurf y vela, con opciones de alquiler diario que resultan muy accesibles para los turistas que buscan aventura. Además de las propuestas náuticas, los viajeros pueden disfrutar de senderismo, escalada en las sierras linderas, parapente y avistamiento de aves en un entorno natural privilegiado. El paisaje se complementa con el antiguo Casco de Estancia La Brava, donde es posible realizar recorridos históricos guiados.

Muchos optan por realizar actividades deportivas en el agua.

Cómo llegar hasta Laguna La Brava y dónde pasar la noche

Para quienes deciden pasar la noche, la región cuenta con complejos como Ruca Lauquen, que ofrece desde zonas de acampe hasta cabañas totalmente equipadas con piscina y servicios náuticos. También existe la opción de alojarse en la Villa Residencial o en el Club de Pesca, con precios que varían según la cantidad de personas y el tipo de confort elegido. Los costos por noche en apartamentos para parejas rondan los 20 mil pesos, mientras que el camping es la opción más económica.

Llegar desde La Feliz es sumamente sencillo a través de la Ruta Nacional 226, recorriendo apenas 35 kilómetros hasta el desvío que conduce directamente hacia la orilla de la laguna. El acceso al Casco de Estancia se encuentra en el kilómetro 36,5, donde se ofrecen talleres de arte, visitas a huertas orgánicas y contacto con animales de granja. Esta proximidad con la ciudad convierte al destino en una escapada perfecta para quienes buscan combinar la playa con la tranquilidad serrana.