El detenido por el crimen de Villa Gascón se negó a declarar y seguirá detenido

Yoel Castro recibió un disparo que ingresó por la espalda y provocó un shock por taponamiento cardíaco.

Uno de los dos acusados de matar a un joven en Villa Gascón hace más de un mes, que fue detenido en las últimas horas en Ramos Mejía cuando escapaba de la policía y chocó violentamente contra un poste, se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron que Sebastián Leiva se entrevistó con la abogada Karin Jaime del estudio Robbio-Bernat y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Sala. Apenas finalizado el trámite en el segundo piso de Tribunales fue trasladado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, Leiva y Joan Alexis Ávila son los autores de los disparos que la mañana del crimen le efectuaron a Yoel Castro cuando pasó en moto por el lugar. Herido, el joven de 24 años quiso correr hasta su domicilio en calle Coronel Suárez, pero el balazo que recibió en la zona intercostal hizo que cayera en la vereda sin vida.

Castro fue asesinado después de un enfrentamiento entre bandas.

Esa lluvia de balas fue continuidad de la registrada la noche previa en el lugar, cuando el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos por cuestiones relacionadas al narcomenudeo y otros delitos dejó como saldo cerca de sesenta disparos y ni un solo herido.

Prófugo y detenido

Según los investigadores, los imputados huyeron de la ciudad antes del pedido de detención que otorgó la Justicia de Garantías y alguna pista los ubicaba en la zona donde esta semana cayó Leiva.

El imputado iba en una camioneta Volkswagen T-Cross de color azul con otro sujeto por avenida San Martín, a la altura del número 130, cuando advirtió la presencia policial y se dio a la fuga.

Leiva fue atrapado en Ramos Mejía cuando escapaba de la policía y chocó violentamente contra un poste.

El seguimiento culminó en la intersección de la avenida Presidente Perón y la calle Florencio Ameghino, donde el conductor perdió el control del rodado y colisionó violentamente contra un poste. Al identificarlo confirmaron que registraba el pedido de captura activo por homicidio solicitado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata.

El rodado en el que se desplazaba tenía la chapa patente adulterada y al cursar los datos de motor y chasis, se comprobó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, requerido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Lomas de Zamora. En su interior hallaron guantes, cuellos polares, camperas oscuras, una mochila, destornilladores, un corta candados y teléfonos celulares.