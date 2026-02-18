El dólar oficial volvió a caer y la brecha con el techo de la banda tocó máximos de siete meses

El dólar oficial extendió sus retrocesos en el comienzo de esta semana acotada, producto de los feriados por el Carnaval. Se espera que el Banco Central de la República Argentina (Bcra) continúe con su racha compradora, en pleno ingreso de divisas producto de la colocación de deuda privada y provincial en el exterior.

El dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79.

Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta, mientras que el promedio que realiza el Bcra, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.

Además, el dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.462,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%. El dólar MEP cotiza a $1.417,53 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.466,22.