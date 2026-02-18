Desesperada búsqueda de una joven con tratamiento psiquiátrico en Mar del Plata
Priscila Alais salió de su casa y apagó el teléfono. La joven tiene tez blanca y cabello largo castaño oscuro.
La adolescente Priscila Alais, fue vista por última vez este miércoles 18 cuando se retiró de su casa en Mar del Plata y apagó su teléfono.
Según informó la familia, se hace llamar "Aimee" o "Tatiana" y se encuentra con tratamiento psiquiátrico, por lo que es urgente dar con su paradero para continuar con la medicación. La joven tiene tez blanca y cabello largo castaño oscuro.
Por otro lado, señalaron que no es la primera vez que la joven se ausenta de su hogar, ya que meses atrás sucedió el mismo episodio y fue encontrada poco tiempo después.
La denuncia por su desaparición fue realizada en la comisaría 3ra. En caso de verla comunicarse al 911 o con su madre Eleonora, integrante de la agrupación HIJOS Mar del Plata, al 2235206215.
