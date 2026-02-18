Desesperada búsqueda de una joven con tratamiento psiquiátrico en Mar del Plata

La adolescente Priscila Alais, fue vista por última vez este miércoles 18 cuando se retiró de su casa en Mar del Plata y apagó su teléfono.

Según informó la familia, se hace llamar "Aimee" o "Tatiana" y se encuentra con tratamiento psiquiátrico, por lo que es urgente dar con su paradero para continuar con la medicación. La joven tiene tez blanca y cabello largo castaño oscuro.

Por otro lado, señalaron que no es la primera vez que la joven se ausenta de su hogar, ya que meses atrás sucedió el mismo episodio y fue encontrada poco tiempo después.

La denuncia por su desaparición fue realizada en la comisaría 3ra. En caso de verla comunicarse al 911 o con su madre Eleonora, integrante de la agrupación HIJOS Mar del Plata, al 2235206215.