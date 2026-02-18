Video: el dueño de Guaymallén charlaba con el encargado de un edificio en Playa Grande y le robaron el reloj

El contraste de los videos parece ir en la misma línea discursiva del mediático Hugo Basilotta, el dueño de los alfajores Guaymallén. Primero compartió una historia en redes sociales festejando estar frente al mar, en la zona de Playa Grande, en la mejor ciudad del mundo, Mar del Plata. Minutos después bajó a charlar con el encargado del edificio y le robaron el reloj.

Si bien en Instagram celebra el atardecer, Basilotta publicó en su feed en las primeras horas de la mañana del sábado, comenzando el fin de semana largo de Carnaval. Luego bajó a dialogar con el encargado, fiel a su estilo social y conversador. Pero en un segundo que se distrajo, cerca de las 11 am, sufrió el hurto.

En el video se lo ve al empresario sobre la vereda y al delincuente que rápidamente lo aborda. El malviviente se fue corriendo hacia Quintana por la avenida Peralta Ramos, se subió a una moto y escapó junto al cómplice, con el reloj que se habían robado.

Ni el tránsito fluido y cargado por la costa marplatense en el inicio de un fin de semana extra largo ni una de las zona más concurridas de la ciudad, sirvieron para alertar o frenar la audacia de los ladrones que atacaron en segundos y dejaron sin respuesta al dueño de Guaymallén, popular en las redes sociales por decir que sus alfajores son caviar.