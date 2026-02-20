Cuál es el saldo mínimo de la SUBE en Mar del Plata y para cuántos viajes alcanza

El tope de saldo negativo de la tarjeta Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) fue actualizado y ya rige en todo el país. El sistema permite viajar aun cuando la tarjeta se queda sin crédito, mediante un préstamo automático. Ese monto se descuenta en la próxima recarga que realice el usuario. En ciudades como Mar del Plata, donde no hubo cambios recientes en la tarifa local, el foco está puesto en el margen disponible.

Desde febrero de 2026, el saldo negativo para colectivos quedó establecido en $1.200. El mismo valor se aplica para subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial del Delta. En el caso de los trenes metropolitanos del AMBA, el descubierto es de $650. De manera transitoria, la línea Urquiza cuenta con un tope de $480.

La carga se puede realizar desde el celular o en efectivo en lugares determinados.

Cómo funciona el saldo de emergencia en la SUBE

El saldo de emergencia funciona como un adelanto que habilita a realizar uno o más viajes hasta cubrir ese límite. Por ejemplo, si un usuario utiliza los $1.200 en negativo y luego carga $2.000, el saldo real disponible será de $800. Es decir, el sistema descuenta automáticamente lo utilizado en descubierto. No se trata de un beneficio adicional, sino de un crédito a cuenta.

En términos prácticos, los $1.200 permiten cubrir al menos un viaje completo en la mayoría de los tramos urbanos. En recorridos de tarifa mínima, incluso pueden alcanzar para dos viajes cortos. El saldo máximo que puede tener acreditado una tarjeta SUBE es de $40.000. Las recargas pueden realizarse en comercios habilitados, cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales, con acreditación mediante app o terminal automática.