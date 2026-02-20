Revocan la autorización de una importante aseguradora: despidió a 600 trabajadores

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le revocó la autorización para operar a la compañía Galeno A.R.T. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996. Ante esta situación, la empresa despidió a más de 600 de sus trabajadores.

La decisión se tomó después de que la SSN detectara un déficit de capital superior a los $12.900 millones en sus estados contables, presentados en septiembre de 2025. El ente regulador le otorgó plazos legales para presentar un plan de saneamiento y reintegrar los fondos, pero Galeno declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo y reconoció su imposibilidad financiera para regularizar su situación.

De esta manera, la SSN, a cargo de Guillermo Plate, resolvió extender la inhibición general de los bienes de Galeno ART que se había impuesto el pasado 17 de noviembre. Ahora, este congelamiento alcanza a la totalidad de sus cuentas bancarias, incluyendo las cuentas corrientes.

Además, el ente regulador dispuso la intervención del Fondo de Reserva destinado a respaldar las reservas de las ART, una vez que se dicte la autoapertura de la liquidación judicial. Se designó a Pablo Aníbal Cuntari como el apoderado especial para solicitar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva, para garantizar que se cubran las prestaciones que Galeno dejará de pagar.