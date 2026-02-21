Alvarado le ganó a Círculo en su segundo amistoso de pretemporada

El equipo de Pablo Martel le ganó a los dirigidos por Mariano Charlier en un encuentro de dos bloques de cuarenta minutos.

Alvarado le ganó 1-0 a Círculo Deportivo en su Villa Deportiva con el gol de Marco Miori para continuar con las buenas sensaciones pensando en el arranque del Federal A.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lautaro Núñez, Tomás Berra, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Lucas Chiozza, Matías Mansilla, Tomás Federico y Matías Pérez; Santiago Gutiérrez; Germán Sosa

Círculo Deportivo Pedro Fernández; Mateo Sasso, Jano Martínez, Tomás Giménez y Matías Leguizamón; Alan Galeano, Martín Gómez y Ezequiel Goiburu; Ciro Rius, Imanol Iriberri e Ian Norberto. DT: Mariano Charlier

El primer bloque de cuarenta minutos fue muy parejo y apenas tuvo situaciones de peligro. Por parte de la visita, el equipo de Charlier tuvo una chance que no llegó a concretar por el segundo palo. Mientras que el local tuvo una chance en los pies de Santiago Gutiérrez pero tapó muy bien Pedro Fernández. Principalmente una primera parte muy trabada y hablada sin mucho por destacar.

Alvarado: Agustin Zapata; Fermiín Iriarte, Tomás Fernández, Lautaro Fernández y Alan Palavecino; Pablo Hofstetter y Ramiro Makarte; Ariel Castellano, Marco Miori y Mateo Ostachi; Germán Cervera

Círculo Deportivo: Sebastián Lerena; Rodrigo Torres, Facundo Rojas, Facundo Cozzi y Sebastián Aquino; Julián Vilchez; Francisco Grahl y Quimey Marín; Federico De Luca, Daniel Opazo y Braian Cos

Mientras que en el segundo tiempo, contó con muchos cambios en ambos equipos. El "Torito" aprovechó esta situación y generó tres oportunidades de gol en el arranque que tapó Sebastián Lerena. Pero a los quince minutos del complementó el dominio de la pelota se emparejó.

Sobre el final, cuando parecía todo terminado y que sería un 0-0, llegó el tanto de Marco Miori después de una serie de rebotes, la pelota le quedó al atacante de Alvarado que no dudó en rematar de zurda y puso el 1-0 para que el equipo de Martel se quede con el triunfo.

De esta manera ambos equipos sumaron minutos pensando en el debut del Federal A. Por lo pronto, Alvarado busca rival para jugar un nuevo amistoso el próximo fin de semana. Mientras que Círculo Deportivo enfrentará a la Reserva de Aldosivi el próximo sábado.