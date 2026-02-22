Con otro ánimo, tras el claro triunfo en Copa Argentina frente a San Miguel, Aldosivi visita a las 21.30 a Unión de Santa Fe con la ilusión de sumar la primera victoria en el Torneo Apertura. Guillermo Farré apostaría nuevamente a los once que cayeron frente a Tigre en Victoria.

En aquel encuentro, el "tiburón" mostró una mejoría y mereció traerse algo ante una de las revelaciones del torneo. Para el choque por el torneo nacional, cambió 10 jugadores y, más allá de que no los vaya a utilizar desde el arranque, el entrenador sabe que cuenta con mayor recambio y opciones de valía para solucionar lo que no lo convenza durante el juego.

Por el lado de Unión, viene de empatar con San Lorenzo mostrando un muy buen rendimiento, pero apenas ganó un partido en lo que va del certamen, por lo que es imperioso sumar de a tres en su cancha.

