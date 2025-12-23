Qué encontraron en los dispositivos del empresario de Palermo denunciado por abuso de menores

En los allanamientos la policía había secuestrado celulares y computadoras que pertenecían al empresario.

En los últimos días las fuerzas de seguridad allanaron propiedades de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual y corrupción de menores, donde secuestraron celulares y computadoras que pertenecían al acusado.

Porcel fue denunciado por los padres de 10 menores de edad que asistían al colegio Palermo Chico, junto a su hijo. Los jóvenes ya prestaron declaración indagatoria en la causa mediante Cámara Gesell.

En el allanamiento a la vivienda del barrio porteño de Palermo del empresario, los agentes policiales se llevaron dos celulares XIAOMI. Tras peritarlos, se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” en uno de los teléfonos, pero "se quedaron con cinco” que podrían estar vinculadas a la causa.

Según fuentes del caso, en el informe del peritaje se detallaron las cinco imágenes. En una se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”, lo que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. En otra imagen se ve a un chico vistiéndose “poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”. Ambas fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres.

Según describió Infobae, en el otro celular se encontraron “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Una nueva denuncia contra Porcel

Marcelo Porcel sumó una nueva acusación en su contra y con ésta ya son 11 las presentaciones judiciales. En la nueva denuncia se vuelve a acusar al empresario de invitar a su domicilio de Puerto Madero a los compañeros de su hijo, de 13 y 14 años, y darles dinero si ingerían muchas bebidas alcohólicas.

Pese a las causas que se iniciaron en su contra, el empresario fue autorizado por la Justicia para salir del país, para estar presente en el casamiento de una sobrina en Uruguay. Además tiene una orden de restricción de acercamiento a menos de 300 metros de los denunciantes.