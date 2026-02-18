Unos vivos bárbaros: no pudieron robar, escaparon y los atraparon en el cementerio

Tres sujetos de 38, 42 y 45 años fueron aprehendidos tras intentar robar en un comercio y darse a la fuga el martes a la tarde. Los implicados fueron encontrados por el personal policial en el Cementerio Parque.

El hecho se registró en el comercio de rubro granja ubicado en Yemehuech y avenida Centeno cuando los tres sujetos rompieron el alambrado perimetral para entrar a robar.

Los implicados se dieron a la fuga y fueron encontrados en Cementerio Parque.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por robo en grado de tentativa para los tres.

Las autoridades judiciales dispusieron que queden alojados en el complejo penitenciario de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.