Apuñaló a una chica en Plaza San Martín y lo detuvieron: los vecinos advertían sobre "el peligro de la bandita"

Personal de Prefectura Naval Argentina junto a efectivos de la Comisaría 1ra de Mar del Plata detuvieron a dos personas en La Rioja y avenida Luro imputadas por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se originaron tiempo atrás en una confrontación entre partes, donde un hombre de 24 años había agredido a una mujer de 19 con un arma blanca. La chica quedó con una herida cortante en la zona abdominal y con lesiones superficiales en ambos brazos.

"En el centro de esta plaza hay un grupo de fisuras que están acá todos los dias, sabíamos que algún día le iban a pegar a alguien", dicen los vecinos sobre lo ocurrido en la manzana rodeada de las calles Luro, Hipólito Yrigoyen, 25 de mayo y Papa Francisco.

"Se juntan en el centro de la plaza y le chorean a los pibes de la escuela número 1 y a los de la Facultad de Derecho", agregaron los vecinos de la zona y sintetizaron: "Se agarran entre ellos a los puntazos".

Tras el ataque se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME, que trasladó a la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los efectivos no pudieron realizar el secuestro del elemento punzocortante, ya que había sido descartado durante la huida.

Se dispuso la formación de la causa por el delito de "Homicidio en grado de tentativa" y el traslado de los imputados a las Unidades Penales N° 50 y N° 44, respectivamente.