Hacía de “campana” en “La Banda del Pabellón” y lo detuvieron cuatro meses después del último golpe

La continuidad de la investigación luego de desarticular la denominada “Banda del Pabellón” que dirigía un intruso desde la Unidad Penal N°15 de Batán permitió detener este martes a un hombre que hacía las veces de “campana” del grupo.

Elementos secuestrados.

El robo original que dio paso a una causa a cargo del fiscal Mariano Moyano ocurrió el 12 de octubre del año pasado cuando cuatro sujetos con sus rostros cubiertos redujeron a una pareja en su casa en inmediaciones de Colectora y 167 de la que robaron cuatro mil dólares, 200 mil pesos y otros elementos.

Un mes después tres de los autores fueron detenidos tras un par de allanamientos que llevó adelante personal de la DDI en los que secuestraron un revólver, municiones, precintos plásticos, celulares, una barreta, una maza, una tijera de corte, prendas de vestir y un kilo de cogollos de marihuana.

Tiene 49 años.

Este martes, tras el aval de la Justicia de Garantías, personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas allanó dos viviendas en Benito Lynch al 9400 y Magallanes al 8500 donde secuestraron un Fiat Argo que registraba un pedido de secuestro activo y varios objetos sustraídos de un hecho bajo la modalidad “escruche” en septiembre de 2023.

Además de la detención del imputado que fue alojado en el complejo penitenciario de Batán, en el operativo secuestraron cuatro patentes, casi cien municiones calibre nueve milímetros, .32, .38 y .22, cartuchos calibre 12/70, herramientas, relojes, llaves de viviendas, vehículos, tarjetas de memoria, perfumes, balanzas y otras pertenencias.