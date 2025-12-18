La CGT amenazó con un paro nacional en caso de que avance la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este jueves una movilización masiva en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. Durante el acto, habló la nueva conducción de la central, integrada por los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

El tono de los discursos es duro contra la reforma y las políticas del Gobierno. "Siguen sin escucharnos", avisó Jorge Sola y advirtió a las autoridades que, de persistir en esta actitud, profundizarán el plan de lucha hasta "terminar en un paro nacional".

Asimismo, el dirigente de la CGT expresó su rechazo a la reforma porque considera que "es un ataque a la dignidad y un abuso" hacia los trabajadores. "Nos vamos a oponer a todos los puntos", adelantó.

"Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores y colocarle más cadenas. El empleo no los genera una relación laboral, lo genera la actividad productiva y este gobierno tiene una deuda con los argentinos, les debe una unidad productiva que genere más y mejor empleo, y más y mejor poder adquisitivo", sostuvo.

Masiva movilización de la CGT y otras organizaciones en contra de la reforma laboral.

Por su lado, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, afirmó que la central obrera inició una “resistencia programada” contra la reforma laboral y advirtió que todas las medidas de protesta están sobre la mesa, incluida una eventual huelga, aunque remarcó que la prioridad sigue siendo el diálogo.

Cabe destacar que el Senado se encuentra debatiendo la reforma en comisiones, lo que despertó la reacción sindical. Se espera que el oficialismo consiga dictamen de cara al fin de semana y se comience a discutir en el recinto la próxima semana.

Además, desde el Gobierno sostienen que el proyecto es una pieza clave del programa económico para reactivar el empleo formal, reducir la litigiosidad y terminar con un esquema que, según argumentan, desalienta la contratación y empuja a millones de trabajadores a la informalidad.