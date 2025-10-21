Va a juicio el ambulanciero acusado de drogar y abusar de tres mujeres

Un ambulanciero de un hospital perteneciente a la Armada Argentina va a juicio oral acusado de haber drogado y abusado de tres mujeres en el partido bonaerense de Coronel Rosales.

Se trata de Ángel Javier Panelo, de 48 años, cuya conducta comenzará a ser analizada desde mañana y hasta el 24 de octubre en una de las salas del Palacio de los Tribunales de Bahía Blanca, ciudad cabecera del distrito judicial del sur provincial.

El hecho fue investigado por el fiscal Diego Torres, quien determinó que el hombre, quien se desempeñaba como chofer de ambulancias en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, próximo a Punta Alta, los días 13 de junio de 2019, entre el 25 y 26 de septiembre de 2020, y el 23 de septiembre de 2023, utilizó el mismo accionar para suministrarle drogas de sumisión en las bebidas a mujeres que conoció o con las que se había encontrado para compartir un momento.

Según se informó, las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas.

En el caso de una de las víctimas el episodio ocurrió en la casa del hombre y en momentos en que se aprestaban a cenar cuando éste le ofreció tomar un aperitivo, situación por la cual la mujer prefirió tomar agua con limón.

Fue así que luego que el imputado le ofreciera el vaso con agua con limón la mujer comenzó a sentirse débil hasta marearse, por lo que le dijo al hombre que no podía pararse y que se iba a acostar en un sillón que había en la vivienda.

En el expediente se señaló que la mujer a partir de ello no recordó nada hasta el otro día en el que se encontraba desnuda en una cama y junto con el hombre, quien la estaba abusando.

Pese a no contar con la fuerza necesaria, la mujer logró vestirse como pudo, se trasladó hasta su casa y pidió ayuda por lo que fue asistida por personal médico del 911.

Las tareas realizadas y las pruebas obtenidas durante la investigación permitieron imputarle a Panelo tres hechos de suministro de estupefacientes a título gratuito, abuso sexual con acceso carnal y hurto, ya que en todos los casos le sustrajo a las víctimas dinero de las billeteras y otras pertenencias.