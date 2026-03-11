Quilmes se ilusiona: el "Cervero" le ganó a la Unión de Colón en el José Martínez
El equipo de Javier Bianchelli le ganó a uno de los mejores equipos del torneo y se ilusiona con seguir subiendo puestos en la tabla a falta de tres partidos para terminar la fase regular.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Quilmes que no contaba con la presencia de Juane De La Fuente, por una molestia muscular, venció 85-74 a La Unión de Colón. Con cuatro jugadores en doble dígito y una gran producción ofensiva colectiva, el equipo marplatense volvió a hacerse fuerte en el José Martínez y sumó una victoria importante ante un rival directo.
El arranque del partido fue demoledor para Quilmes. En apenas tres minutos armó un parcial de 19-4 con una efectividad perfecta en tiros de campo (8/8). Con Moore y De Miguel liderando la ofensiva, el local sacó una ventaja importante, aunque La Unión logró sostenerse en el marcador gracias a los aportes de Romero, Longoni, Salamone y Cabrera para cerrar el primer cuarto 28-17.
En el segundo período apareció una rotación más amplia y el ingreso de Renzo Giacone aportó energía al equipo. Dominé también se destacó con cuatro triples y la máxima llegó a ser de 21 puntos. Sin embargo, la reacción visitante encabezada por Álvaro Merlo permitió que el conjunto entrerriano achicara la diferencia y se fuera al descanso largo con el marcador 51-39.
En el complemento, Quilmes supo manejar el trámite pese a que bajó su efectividad. Con paciencia en ataque y una defensa intensa que volvió a ser clave en el José Martínez, el equipo marplatense controló el cierre y selló el 85-74 final.
Con este triunfo el conjunto de Luro y Guido tiene un récord de 18-11 y se ilusiona con terminar entre los cuatro primeros. Su próximos partidos serán: el 21 de marzo en el José Martínez ante Unión y luego el 26 y 28 en condición de visitante ante Gimnasia de La Plata y El Talar respectivamente.
Síntesis: De Miguel 18, Alderete 17, Moore 16, Dominé 16, Nally 7, Ríos 3, Costa 3, Giacone 3, Luna 2.
