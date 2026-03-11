Quilmes se ilusiona: el "Cervero" le ganó a la Unión de Colón en el José Martínez

El equipo de Javier Bianchelli le ganó a uno de los mejores equipos del torneo y se ilusiona con seguir subiendo puestos en la tabla a falta de tres partidos para terminar la fase regular.

Quilmes que no contaba con la presencia de Juane De La Fuente, por una molestia muscular, venció 85-74 a La Unión de Colón. Con cuatro jugadores en doble dígito y una gran producción ofensiva colectiva, el equipo marplatense volvió a hacerse fuerte en el José Martínez y sumó una victoria importante ante un rival directo.

El arranque del partido fue demoledor para Quilmes. En apenas tres minutos armó un parcial de 19-4 con una efectividad perfecta en tiros de campo (8/8). Con Moore y De Miguel liderando la ofensiva, el local sacó una ventaja importante, aunque La Unión logró sostenerse en el marcador gracias a los aportes de Romero, Longoni, Salamone y Cabrera para cerrar el primer cuarto 28-17.

En el segundo período apareció una rotación más amplia y el ingreso de Renzo Giacone aportó energía al equipo. Dominé también se destacó con cuatro triples y la máxima llegó a ser de 21 puntos. Sin embargo, la reacción visitante encabezada por Álvaro Merlo permitió que el conjunto entrerriano achicara la diferencia y se fuera al descanso largo con el marcador 51-39.

En el complemento, Quilmes supo manejar el trámite pese a que bajó su efectividad. Con paciencia en ataque y una defensa intensa que volvió a ser clave en el José Martínez, el equipo marplatense controló el cierre y selló el 85-74 final.

Con este triunfo el conjunto de Luro y Guido tiene un récord de 18-11 y se ilusiona con terminar entre los cuatro primeros. Su próximos partidos serán: el 21 de marzo en el José Martínez ante Unión y luego el 26 y 28 en condición de visitante ante Gimnasia de La Plata y El Talar respectivamente.

Síntesis: De Miguel 18, Alderete 17, Moore 16, Dominé 16, Nally 7, Ríos 3, Costa 3, Giacone 3, Luna 2.